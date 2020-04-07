НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСША обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в РоссииСамуэльссон «не удивлён» обвинениям в покупке Россией ЧМ-2018Вячеслав Колосков прокомментировал обвинения со стороны СШАГлава оргкомитета ЧМ-2018 отреагировал на заявление США о подкупе ФИФАСозин: с позиции США все, что проводится в России — это все купленоГлавноеДжастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони ФергюсономСША обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в РоссииСелюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантинаЧемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 годаНападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»Вечерняя МоскваКремль отверг обвинения в том, что Россия получила ЧМ-2018 за взяткуiReactor123РЕН ТВ0:32В Кремле отвергли заявления о том, что Россия получила право провести чемпионат мира по футболу за взятку.В источнике Комментировать50Подробнее о событии Дмитрий Песков: Мы категорически отрицаем, что Россия получила чемпионат мира-2018 за взяткиСпорт день за днем 06:56В Кремле отвергли обвинения в том, что Россия получила ЧМ-2018 с помощью взятокMetaratings 06:36Кремль ответил на обвинения США в подкупе права России провести ЧМ-2018РБК 06:16рекламаЕщё по темеСША обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в РоссииСамуэльссон «не удивлён» обвинениям в покупке Россией ЧМ-2018Вячеслав Колосков прокомментировал обвинения со стороны СШАГлава оргкомитета ЧМ-2018 отреагировал на заявление США о подкупе ФИФАСозин: с позиции США все, что проводится в России — это все купленоГлавноеДжастин Гэтжи заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони ФергюсономСША обвинили ФИФА в получении взятки за проведение ЧМ-2018 в РоссииСелюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантинаЧемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла в 32 годаНападающий СКА Барабанов подписал контракт с «Торонто»Новости