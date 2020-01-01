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Крицюк договорился о подписании контракта с «Бешикташем»
Евро-футбол.ру
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Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может продолжить карьеру в «Бешикташе». По информации источника, голкипер уже договорился с потенциальным работодателем о контракте.В источнике
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В Турции сообщили, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»

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В Турции утверждают, что Крицюк близок к переходу в «Бешикташ»

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Крицюк достиг договоренности с «Бешикташем»

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