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Крицюк досрочно покинул «Краснодар». Он может перейти в «Бешикташ»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о досрочном уходе из команды вратаря Станислава Крицюка.В источнике
Подробнее о событии
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Крицюк досрочно покинул «Краснодар». Он может перейти в «Бешикташ»

Sports.ru 21:28
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Мусаев рассказал о том, что Крицюк досрочно покинул «Краснодар»

Газета.Ru 17:49
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Голкипер «Краснодара» Крицюк покинул клуб

Soccernews.ru 17:11
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