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Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона
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Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона. По информации источника, краснодарский клуб продлил контракт с игроком до конца сезона, но после завершения чемпионата "быки" не намерены продолжать сотрудничество с 29-летним футболистом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона

15 июня «быки» продлили контракт с 29-летним Крицюком до конца текущего сезона — до 31 июля 2020 года. Однако клуб не намерен продолжать сотрудничество с голкипером по окончании сезона. Футболист покинет команду на правах свободного агента.
Sport24.ru 10:06 
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Крицюк уйдет из «Краснодара» по окончании сезона

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