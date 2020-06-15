Крицюк покинет «Краснодар» по окончании сезона
Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона. По информации источника, краснодарский клуб продлил контракт с игроком до конца сезона, но после завершения чемпионата "быки" не намерены продолжать сотрудничество с 29-летним футболистом.В источнике
С чего всё начиналось
15 июня «быки» продлили контракт с 29-летним Крицюком до конца текущего сезона — до 31 июля 2020 года. Однако клуб не намерен продолжать сотрудничество с голкипером по окончании сезона. Футболист покинет команду на правах свободного агента.