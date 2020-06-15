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Крицюк уйдет из «Краснодара» по окончании сезона
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Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк покинет клуб по окончании сезона, передает Sport24. Отмечается, что вратарь уйдет из команды на правах свободного агента.В источнике
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Вратарь «Краснодара» Крицюк покинет клуб по окончании нынешнего сезона

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Крицюк уйдет из «Краснодара» по окончании сезона

Sports.ru 10:32
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СМИ: Крицюк уйдет из «Краснодара» по окончании сезона

Матч ТВ 10:21
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