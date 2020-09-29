Крицюк станет игроком «Белененсеша»
Согласно источнику, новым клубом 29-летнего голкипера станет "Белененсеш". Крицюк уже выступал в португальском чемпионате за "Брагу" и "Риу Аве". Напомним, этим летом Крицюк покинул "Краснодар" в качестве свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «СЭ», 29-летний российский голкипер Станислав Крицюк в ближайшее время станет футболистом лиссабонского клуба «Белененсеш». Он присоединится к португальской команде на правах свободного агента. Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом.