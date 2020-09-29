По информации «СЭ», 29-летний российский голкипер Станислав Крицюк в ближайшее время станет футболистом лиссабонского клуба «Белененсеш». Он присоединится к португальской команде на правах свободного агента. Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом.