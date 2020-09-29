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Крицюк станет игроком «Белененсеша»
Евро-футбол.ру
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Согласно источнику, новым клубом 29-летнего голкипера станет "Белененсеш". Крицюк уже выступал в португальском чемпионате за "Брагу" и "Риу Аве". Напомним, этим летом Крицюк покинул "Краснодар" в качестве свободного агента.В источнике
С чего всё начиналось
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Крицюк перейдет в португальский «Белененсеш»

По информации «СЭ», 29-летний российский голкипер Станислав Крицюк в ближайшее время станет футболистом лиссабонского клуба «Белененсеш». Он присоединится к португальской команде на правах свободного агента. Последним клубом Крицюка был «Краснодар», который он покинул минувшим летом.
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Крицюк станет игроком «Белененсеша»

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