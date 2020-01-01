НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Криштиану Роналду: «Ювентус» заслужил ничью с «Ромой»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал ничейный результат матча 2-го тура чемпионата Италии с римской "Ромой" (2:2).В источнике
Подробнее о событии
alt

Криштиану Роналду: «„Ювентус“ все еще в начале пути, но команда полна энтузиазма»

Матч ТВ 19:32
alt

Криштиану Роналду: «Ювентус» заслужил ничью с «Ромой»

Чемпионат 17:50
alt

Криштиану Роналду: В конце чемпионата это очко в матче с «Ромой» может оказаться очень важным

Советский спорт 17:33
реклама
Главное
Новости