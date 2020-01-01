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Криштиану Роналду не может вылететь в Турин
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Football Italia сообщает, что нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не может вернуться с острова Мадейра в Турин для возобновления тренировок на базе своего клуба.В источнике
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Криштиану Роналду не может вылететь в Турин

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