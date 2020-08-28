НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Криштиану Роналду не попал в сборную сезона Лиги чемпионов
RT на русском
  • RT на русском
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
УЕФА объявил символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге чемпионов. В команду попали 23 футболиста, среди которых не оказалось нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
Подробнее о событии
alt

Девять футболистов «Баварии» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

РИА Новости 13:30
alt

Роналду не вошел в число лучших 23 футболистов Лиги чемпионов

Metaratings 13:30
alt

Роналду не включили в команду года Лиги чемпионов

ProstoProSport 13:10 
реклама
Главное
Новости