Криштиану Роналду не попал в сборную сезона Лиги чемпионов

УЕФА объявил символическую сборную сезона-2019/2020 в Лиге чемпионов. В команду попали 23 футболиста, среди которых не оказалось нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.