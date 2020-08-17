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Криштиану Роналду обсудил свое будущее с новым тренером «Ювентуса»
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в телефонном разговоре с новым тренером клуба Андреа Пирло обсудил свою дальнейшую карьеру в Италии.В источнике
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Пирло убедил Роналду остаться в «Ювентусе»

Sport.ru 05:44
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Пирло заверил Роналду, что португалец является ключевым игроком «Ювентуса»

Metaratings 06:13
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Пирло в телефонном разговоре заверил Роналду в том, что он является ключевым игроком «Ювентуса»

Sport24.ru 04:37 
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