Криштиану Роналду обсудил свое будущее с новым тренером «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в телефонном разговоре с новым тренером клуба Андреа Пирло обсудил свою дальнейшую карьеру в Италии.