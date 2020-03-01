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Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Португалец будет смотреть за игрой на стадионе «Сантьяго Бернабеу».В источнике
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Друг Роналду: точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в «Реал»

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Sport24.ru 04:38 
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Криштиану Роналду посетил «эль-классико» (ФОТО)

Sport.ru вчера в 17:59
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