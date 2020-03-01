Криштиану Роналду посетит матч «Реал» — «Барселона»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посетит матч 26-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». Португалец будет смотреть за игрой на стадионе «Сантьяго Бернабеу».