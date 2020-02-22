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Криштиану Роналду повторил рекорд серии А
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛ.В источнике
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