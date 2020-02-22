НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата ИталииСарри назвал главную цель «Ювентуса»«Болонья» в дополнительное время ушла от поражения в матче с «Удинезе»Байер - Порту - 2:1. Видео голов и обзор матчаМесси набрал 1000 очков за карьеру по системе «гол+пас»ГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд«Рубин» расторг контракт с БашкировымБританский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухоОпределился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлонуСпорт-ЭкспрессКриштиану Роналду повторил рекорд серии АМатч ТВ23Матч ТВODDS.ruСпорт день за днемСпорт-ЭкспрессГазета.RuГЛАС.RUSportbox.RUSoccernews.ruРоссийская газетаВести.RuSportLand24.ruRT на русскомSport24.ruРБКDELFI (Эстония)Футбол РоссииSports.ruua.Tribuna.comNEWSru ИзраильНародные новостиReplyua.netFootballHDГол.руНападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против СПАЛ.В источнике Комментировать4Подробнее о событии «Золотая бутса»: Роналду идет 3-м в рейтинге, Месси — 6-мSport24.ru 03:54 Габриэль Батистута: Поздравляю Криштиану с рекордом, но когда отдыхаешь, забивать легчеСоветский спорт вчера в 08:37 Батистута поздравил Роналду с повторением своего рекорда в чемпионате ИталииМатч ТВ вчера в 08:45рекламаЕщё по теме«Лацио» на выезде обыграл «Дженоа» в матче чемпионата ИталииСарри назвал главную цель «Ювентуса»«Болонья» в дополнительное время ушла от поражения в матче с «Удинезе»Байер - Порту - 2:1. Видео голов и обзор матчаМесси набрал 1000 очков за карьеру по системе «гол+пас»ГлавноеОвечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд«Рубин» расторг контракт с БашкировымБританский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухоОпределился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлонуНовости