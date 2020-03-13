НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Sport24.ru
  • Piter.tv0:47
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.В источнике
Подробнее о событии
alt

Роналду прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Sport.ru 14:29
alt

Роналду призвал серьезно отнестись к проблеме распространения коронавируса

Sportbox.RU 13:33
alt

Роналду опубликовал заявление о коронавирусе: обращаюсь к вам не как футболист, а как сын и отец

Metaratings 13:28
реклама
Главное
Новости