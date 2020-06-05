НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Lenta.ruLenta.ru
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Sport24.ru
  • Sport24.ru
  • Super.ru
  • TUT.BY
  • Медиа лига
  • Интерфакс-Спорт
  • Wi-Fi.ru
  • Вести.Ru
  • ИнфоСМИ
  • iReactor
  • Футбол России
  • TJournal
  • РБК
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • NEWS.am Sport
  • Pravda.Ru
  • НТВ
  • UA-Футбол
  • Новые Известия
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, чей доход превысил миллиард долларов.В источнике
20
Подробнее о событии
alt

Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером

Футбол России 07:03
alt

Роналду стал первым футболистом в истории, заработавшим $ 1 млрд

Sport.ru 06:58
alt

Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером

Чемпионат 06:08
реклама
Главное
Новости