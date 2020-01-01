НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУткин заступился за вратаря ФроловаРоссийская премьер-лига планирует возобновить чемпионат в конце июняОргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 годуСафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАРЕН ТВКриштиану Роналду вернется в ИталиюSportbox.RU11Sportbox.RUNEWS.am SportГазета.RuBookmaker-ratings.ruODDS.ruЕвро-футбол.руАргументы и ФактыFootballHDSports.ruСпорт-ЭкспрессРБКФутболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вернется в Италию во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает Football Italia.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько днейSportbox.RU вчера в 16:47Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько днейМатч ТВ вчера в 16:47Record опроверг собственное сообщение о возвращении Роналду в ТуринСпорт-Экспресс вчера в 16:27рекламаГлавноеУткин заступился за вратаря ФроловаРоссийская премьер-лига планирует возобновить чемпионат в конце июняОргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 годуСафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКАНовости