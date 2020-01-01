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Криштиану Роналду вернется в Италию
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Футболист туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду вернется в Италию во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает Football Italia.В источнике
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Подробнее о событии
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Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько дней

Sportbox.RU вчера в 16:47
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Record: Роналду проведет на Мадейре еще несколько дней

Матч ТВ вчера в 16:47
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Record опроверг собственное сообщение о возвращении Роналду в Турин

Спорт-Экспресс вчера в 16:27
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