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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
  • Пятый канал0:34
В гостевом поединке с «Сампдорией» феерил бывший герой «эль класико» Криштиану Роналду. Португалец не просто забил в пятом матче подряд за «Ювентус», но и своим голом принёс «старой синьоре» победу.Читать в источнике
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С чего всё начиналось
В своём Instagram португальский форвард опубликовал фотографии своего победного мяча, который он забил головой в прыжке, оторвавшись от газона на 71 см, и сопроводил их подписью: «CR7 AIR JORDAN!», таким образом сравнив себя с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
RT на русском вчера в 08:14
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«Ювентус» показал шедевры фотошопа с голом Роналду и призвал фанатов не останавливаться

Sportbox.RU вчера в 15:20
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Бомбардир.ру вчера в 08:20
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Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

Чемпионат вчера в 08:34
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