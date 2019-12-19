Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»

В гостевом поединке с «Сампдорией» феерил бывший герой «эль класико» Криштиану Роналду. Португалец не просто забил в пятом матче подряд за «Ювентус», но и своим голом принёс «старой синьоре» победу.