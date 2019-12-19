Чемпионат
Криштиану Роналду выпрыгнул на 71 сантиметр и забил гол «Сампдории»
В гостевом поединке с «Сампдорией» феерил бывший герой «эль класико» Криштиану Роналду. Португалец не просто забил в пятом матче подряд за «Ювентус», но и своим голом принёс «старой синьоре» победу.Читать в источнике
С чего всё начиналось
В своём Instagram португальский форвард опубликовал фотографии своего победного мяча, который он забил головой в прыжке, оторвавшись от газона на 71 см, и сопроводил их подписью: «CR7 AIR JORDAN!», таким образом сравнив себя с легендарным баскетболистом, шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом.
Sportbox.RU вчера в 15:20
Бомбардир.ру вчера в 08:20