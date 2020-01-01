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«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
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Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 20:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Кристал Пэлас» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Sports.ru 07:40
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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Чемпионат 11:30
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Кристал Пэлас – Челси

Футбол России 01:57
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