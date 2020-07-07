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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на встречу АПЛ
LiveSport.ru
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Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси». Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.44.В источнике
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Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Челси». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 12:55
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«Кристал Пэлас» — «Челси». Прямая трансляция

Sport24.ru 11:11
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«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на игру английской Премьер-лиги

Чемпионат 11:30
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