«Кристал Пэлас» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на встречу АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси». Ставка: победа «Челси» минимум в 2 мяча за 2.44.