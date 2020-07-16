«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги "Кристал Пэлас" проиграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Селхерст Парк".