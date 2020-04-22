НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
РИА НовостиРИА Новости
«Кристал Пэлас» хочет признания старейшим профессиональным клубом
Ридус
  • Ридус
  • Чемпионат
Английский "Кристал Пэлас" на своем сайте сообщил, что хочет, чтобы его признали старейшим футбольным клубом в мире, который до сих пор играет в профессиональный футбол.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Кристал Пэлас» желает, чтобы его признали старейшим профессиональным футбольным клубом

Чемпионат 22:51
alt

«Кристал Пэлас» потребовал считать его старейшим футбольным клубом мира

Ридус 20:04
alt

«Кристал Пэлас» хочет признания старейшим профессиональным клубом

РИА Новости 18:54
реклама
Главное
Новости