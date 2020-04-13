НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где играет уже 13 лет
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где выступает на протяжении 13 лет.В источнике
Подробнее о событии
alt

Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где играет уже 13 лет

Soccernews.ru 16:12
alt

Нобоа: «Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был первый день. Это мой второй дом»

Sport24.ru 15:36 
alt

Кристиан Нобоа: «Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был мой первый день»

Матч ТВ 15:15
реклама
Главное
Новости