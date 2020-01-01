НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОтец Месси не договорился с «Барселоной»«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де БекаСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги наций«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»Советский спортКристиян Бистрович: Не верю, что ЦСКА продаст Влашича сейчасSports.ru3Sports.ruBookmaker-ratings.ruBobsoccerПолузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович оценил вероятность ухода хорватского хавбека Николы Влашича.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бистрович рассказал о планах ЦСКА на Николу ВлашичаProstoProSport 17:41 Бистрович о ЦСКА: «Тренер подал в отставку и через неделю вернулся. Много чего произошло после пандемии»Sports.ru 16:59Бистрович: в прошлом году Влашич подписал пятилетний контракт, и я не верю, что сейчас клуб его продастФутбол России 16:53рекламаГлавноеОтец Месси не договорился с «Барселоной»«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере ван де БекаСборная России показала фото подготовки команды к матчам Лиги наций«Фрайбург» интересуется полузащитником «Спартака» ТилемТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»Новости