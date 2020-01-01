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Кристиян Бистрович: «Не верю, что ЦСКА сейчас продаст Влашича»
Sports.ru
  • Sports.ru
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Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Кристиян Бистрович рассказал об изменениях в клубе, потенциальном уходе Николы Влашича и многом другом.В источнике
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Бистрович о ЦСКА: «Цель – всегда первое место. Если не удается, то хотя бы место в ЛЧ»

Sports.ru 15:59
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Кристиян Бистрович: «Не верю, что ЦСКА сейчас продаст Влашича»

Bobsoccer 15:37
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