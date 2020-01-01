Кристиян Бистрович: «Не верю, что ЦСКА сейчас продаст Влашича»

Полузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Кристиян Бистрович рассказал об изменениях в клубе, потенциальном уходе Николы Влашича и многом другом.