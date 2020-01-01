НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛПьянич назвал причину своего перехода в «Барселону»«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе ван де БекаТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»Газзаев понимал, что Мостовой может дорасти до национальной сборнойBobsoccerКристиян Бистрович: «Не верю, что ЦСКА сейчас продаст Влашича»Sports.ru2Sports.ruBobsoccerПолузащитник ЦСКА и молодежной сборной Хорватии Кристиян Бистрович рассказал об изменениях в клубе, потенциальном уходе Николы Влашича и многом другом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Бистрович о ЦСКА: «Цель – всегда первое место. Если не удается, то хотя бы место в ЛЧ»Sports.ru 15:59Кристиян Бистрович: «Не верю, что ЦСКА сейчас продаст Влашича»Bobsoccer 15:37рекламаГлавное«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛПьянич назвал причину своего перехода в «Барселону»«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе ван де БекаТомас Цорн: Верю в успех Тедеско и «Спартака»Газзаев понимал, что Мостовой может дорасти до национальной сборнойНовости