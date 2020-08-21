Кройфф: молюсь, чтобы Месси не ушел из «Барселоны»

Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Йорди Кройфф высказался по поводу возможного ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси в межсезонье. Об этом сообщает Mundo Deportivo. В источнике