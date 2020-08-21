НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Кройфф: молюсь, чтобы Месси не ушел из «Барселоны»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
Бывший полузащитник каталонской "Барселоны" Йорди Кройфф высказался по поводу возможного ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси в межсезонье. Об этом сообщает Mundo Deportivo.В источнике
Подробнее о событии
alt

Кройфф: молюсь, чтобы Месси не ушел из «Барселоны»

Газета.Ru 03:51
alt

Йорди Кройфф об уходе Месси из «Барсы»: «Молюсь, чтобы этого не случилось. Надеюсь, он передумает»

Sports.ru 00:30
реклама
Главное
Новости