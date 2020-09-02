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Кроос: «Не думаю, что Месси перейдёт в „Реал“. Для этого нужны яйца»
Sports.ru
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  • Soccer.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о возможном уходе из "Барселоны" ее капитана Лионеля Месси. Месси — один из лучших футболистов всех времен.В источнике
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Кроос: «Не думаю, что Месси перейдет в „Реал“. Для этого нужны яйца»

Sport24.ru 11:59 
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Кроос о Месси в «Реале»: «Для этого нужны яйца. Не думаю, что я был бы способен на такое»

Sports.ru 11:35
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Кроос: «Не думаю, что Месси перейдёт в „Реал“. Для этого нужны яйца»

Soccer.ru 11:29
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