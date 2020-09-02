Кроос: «Не думаю, что Месси перейдёт в „Реал“. Для этого нужны яйца»

Полузащитник "Реала" Тони Кроос высказался о возможном уходе из "Барселоны" ее капитана Лионеля Месси. Месси — один из лучших футболистов всех времен. В источнике