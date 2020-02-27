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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
БелТА
  • Piter.tv0:46
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.В источнике
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«Реал» без сдачи

Российская газета 11:28
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Магия де Брюйне, две ложные девятки и возвращение Жезуса на острие. В 10-й победе Гвардиолы над «Реалом» все логично

Матч ТВ 04:50
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Кевин Де Брейне признан лучшим игроком встречи «Реал» — «Манчестер Сити»

Bookmaker-ratings.ru 00:49
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