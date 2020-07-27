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Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
КамИНФОРМ
  • КамИНФОРМ
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк решил посетить Камчатку. Об этом польский футболист сообщил в своем Instagram. В частности, он выложил фотографию, где стоит на территории заповедника, а за его спиной – медведица и два маленьких медвежонка.В источнике
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Гжегож Крыховяк
польский футболист
Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она окажется такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки.РИА Новости03:36
Подробнее о событии
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«Знал, что это особенное место, но не знал, что настолько красивое». Крыховяк рассказал об отдыхе на Камчатке

Матч ТВ 06:00
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«Знал, что это особенное место, но не знал, что настолько красивое». Крыховяк рассказал об отдыхе на Камчатке

Sportbox.RU 06:00
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«Не ожидал, что Камчатка настолько красива». Крыховяк выложил фото с полуострова на фоне медведей

Sport24.ru 04:06 
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