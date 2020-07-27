Крыховяк опубликовал фото с отдыха на Камчатке
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк решил посетить Камчатку. Об этом польский футболист сообщил в своем Instagram. В частности, он выложил фотографию, где стоит на территории заповедника, а за его спиной – медведица и два маленьких медвежонка.В источнике Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она окажется такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки.РИА Новости03:36