Гжегож Крыховяк польский футболист

Я знал, что Камчатка особенная, но не ожидал, что она окажется такой красивой. Обычно я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но иногда могу это сделать. Эта семья медведей — одна из главных причин моей поездки.

РИА Новости

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