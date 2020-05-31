НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • Sport24.ru
  • Soccernews.ru
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Все знают, что он очень хороший тренер. И самое важное — хороший человек». Как «Локо» проводил Семина

Sport24.ru 16:00 
alt

Крыховяк: «Сёмин - все победы для „Локомотива“»

Евро-футбол.ру 13:52
alt

Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

RT на русском 13:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости