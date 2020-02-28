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«Крылья Советов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
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В первом матче весенней части сезона Тинькофф РПЛ «Крылья Советов» в 20-м туре принимают «Оренбург».В источнике
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«Крылья Советов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ru 06:05
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«Крылья Советов» — «Оренбург»: букмекеры назвали фаворита первого матча РПЛ в 2020 году

Sport24.ru 05:26 
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Крылья Советов - Оренбург: прогноз Тренда Арнольда 28 февраля 2020

Ставка TV 05:47
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