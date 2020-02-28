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Крылья Советов — Оренбург 1:1
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После первого тайма хозяева ведут 1:0. В первые двадцать минут игра проходила спокойно. Небольшим преимуществом владел "Оренбург".В источнике
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«Крылья Советов» вдесятером упустили победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

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