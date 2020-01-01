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Крылья Советов — Томь 0:0 (Перерыв)
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку. По информации источника, причиной этому может стать неудачный старт самарцев в первенстве Футбольной национальной лиги.В источнике
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Осинькин может покинуть пост главного тренера «Крыльев Советов»

Metaratings 05:51
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Главный наставник «Крыльев Советов» может быть отправлен в отставку – СМИ

REGNUM 05:49
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«Крылья Советов» могут уволить Осинькина, если команда не одержит 2 победы подряд. Он возглавил клуб летом

Sports.ru 05:17
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