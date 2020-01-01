Крылья Советов — Томь 0:0 (Перерыв)

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку. По информации источника, причиной этому может стать неудачный старт самарцев в первенстве Футбольной национальной лиги.