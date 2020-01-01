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«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Сергея Иванова
63.ru
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"Зенит" и "Крылья Советов" договорились о переходе в самарскую команду на правах аренды полузащитника Сергея Иванова, сообщает пресс-служба "Крыльев".В источнике
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«Крылья Советов» арендовали хавбека «Зенита» Иванова

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В «Крылья Советов» из «Зенита» перешел полузащитник Сергей Иванов

63.ru 05:26
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«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» защитника Иванова

Спорт-Экспресс 05:25
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