«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Сергея Иванова

"Зенит" и "Крылья Советов" договорились о переходе в самарскую команду на правах аренды полузащитника Сергея Иванова, сообщает пресс-служба "Крыльев".