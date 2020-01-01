«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ

Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России. Поединок состоится на стадионе в Самаре.