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«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на матч РПЛ
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Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России. Поединок состоится на стадионе в Самаре.В источнике
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«Крылья Советов» - «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Sport.ru 09:58
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«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на первый матч возобновившейся Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU 09:47
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«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали составы на первый матч возобновившейся Тинькофф РПЛ

Матч ТВ 09:47
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