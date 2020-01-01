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«Крылья Советов» и «Ростов» сыграли вничью по голам и удалениям
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В 26-м туре РПЛ «Крылья Советов» играли против «Ростова».В источнике
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«Ростов» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0). У команды Карпина одна победа в 5 играх

Sports.ru 13:30
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«Крылья» и «Ростов» сыграли вничью с двумя удалениями

КП - Самара 14:29
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«Ростов» не смог обыграть «Крылья» в Самаре

Матч ТВ 13:29
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