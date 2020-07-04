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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» в 26-м туре ЧР
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Футболисты самарских "Крыльев Советов" на своем поле сыграли вничью с "Ростовом" в 26-м туре чемпионата России. Игра в Самаре завершилась нулевой ничьей.В источнике
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