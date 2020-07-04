«Крылья Советов» сыграли вничью с «Ростовом» в 26-м туре ЧР

Футболисты самарских "Крыльев Советов" на своем поле сыграли вничью с "Ростовом" в 26-м туре чемпионата России. Игра в Самаре завершилась нулевой ничьей.