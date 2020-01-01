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«Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Морозовым
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Защитник "Динамо" Григорий Морозов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".В источнике
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СМИ: Защитник «Динамо» может перейти в «Крылья Советов»

Sportbox.RU 14:38
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СМИ: Защитник «Динамо» может перейти в «Крылья Советов»

Матч ТВ 14:38
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«Крылья Советов» интересуются защитником московского «Динамо»

Soccer.ru 14:03 
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