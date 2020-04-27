«Крылья Советов» накажут Фролова за критику правительства России
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов дал интервью, в котором раскритиковал правительство России. В частности, Фролов заявил, что «правительству плевать на народ, им нужны рабы».В источнике
С чего всё начиналось
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
Советский спорт вчера в 18:31