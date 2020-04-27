«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти

В интервью вратарь нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях, - говорится в заявлении Крыльев Советов, опубликованном на официальном сайте самарцев.