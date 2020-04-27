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«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти
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В интервью вратарь нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях, - говорится в заявлении Крыльев Советов, опубликованном на официальном сайте самарцев.В источнике
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С чего всё начиналось
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
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