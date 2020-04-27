«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за высказывания о власти
В интервью вратарь нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист понесет наказание согласно положению о дисциплинарных взысканиях, - говорится в заявлении Крыльев Советов, опубликованном на официальном сайте самарцев.В источнике
С чего всё начиналось
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».