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«Крылья Советов» не продлили контракт с Мияйловичем
Футбол России
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Среди игроков, вернувшихся в Россию, не было Срджана Мияйловича. Контракт Мияйловича с «Крыльями» завершается 31 мая – стороны просто не продлили его.В источнике
Подробнее о событии
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«Крылья Советов» решили не продлевать контракт с полузащитником Срджаном Мияйловичем

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