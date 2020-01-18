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Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
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22-летний форвард перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак».В источнике
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