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«Крылья Советов» обыграли «Енисей» в Кубке ФНЛ
НИА Самара
  • НИА Самара
"Крылья Советов" обыграли "Енисей" в матче за 11-место в Кубке ФНЛ.В источнике
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«Крылья Советов» обыграли «Енисей» в матче Кубка ФНЛ

Soccer.ru 10:54 
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«Енисей» проиграл молодежному составу «Крыльев Советов» и занял 12-е место на Кубке ФНЛ

Советский спорт 10:34 
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«Крылья Советов» обыграли «Енисей» в матче за 11-е место на Кубке ФНЛ

Спорт-Экспресс 10:25
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