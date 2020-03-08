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«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани
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В воскресенье, 8 марта, "Крылья Советов" в рамках 21 тура чемпионата России по футболу поделили очки с "Рубином". Игра проходила в столице Татарстана.В источнике
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РФС о неработающем мониторе ВАР в Казани: «Произошли технические сложности»

Sports.ru 11:23
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Забивший гол «Рубину» Попович: «Команда Слуцкого хочет играть в футбол, но на таком газоне это невозможно»

Sport24.ru 10:03 
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«Крылья Советов» обыграли на выезде «Рубин». Судья отменил два гола и удалил двух игроков

Bookmaker-ratings.ru 09:03
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