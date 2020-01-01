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«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0
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«Крылья Советов», обыграв со счетом 2:0 в 3 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск», одержали первую победу под руководством Игоря Осинькина, сообщает ПФК «Крылья Советов».В источнике
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Зиньковский: в «Крыльях» меня называют «главарем»

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Антон Зиньковский: в «Крыльях Советов» меня называют «главарём»

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«Крылья Советов» обыграли футболистов из Хабаровска

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