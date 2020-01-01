«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0

«Крылья Советов», обыграв со счетом 2:0 в 3 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск», одержали первую победу под руководством Игоря Осинькина, сообщает ПФК «Крылья Советов».