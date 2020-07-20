Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности «Химки» останутся в ФНЛ и не заявятся в РПЛ. Таким образом, место в премьер-лиге сохранят «Крылья Советов». Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса.