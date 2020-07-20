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«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Спорт день за днем
  • Деловое.ТВ0:43
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Крылья Советов» остаются в РПЛ, «Химки» — в ФНЛ

Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности «Химки» останутся в ФНЛ и не заявятся в РПЛ. Таким образом, место в премьер-лиге сохранят «Крылья Советов». Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса.
Спорт-Экспресс 20 июля в 12:28
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Терюшков: Юран должен тренировать, а не делать заявления о продаже места «Химок» в РПЛ

Metaratings 20 июля в 14:01
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«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду

Sports.ru 20 июля в 13:24
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Источник: «Крылья Советов» остаются в РПЛ, «Химки» — в ФНЛ

Sport.ru 20 июля в 13:14
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