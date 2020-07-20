«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», с высокой долей вероятности «Химки» останутся в ФНЛ и не заявятся в РПЛ. Таким образом, место в премьер-лиге сохранят «Крылья Советов». Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса.